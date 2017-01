Le elezioni subito: un salto nel vuoto Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Prima una omogenea legge elettorale di Claudio Romiti* In tema di elezioni, mi sembra di poter dire che andare al voto senza aver armonizzato il sistema di Camera e Senato, così come vorrebbe il fronte degli esagitati che va dall’ex premier ai seguaci di Beppe Grillo, passando per la destra lepenista, rappresenterebbe un vero salto nel vuoto. Ciò in primo luogo, considerando la catastrofica situazione finanziaria del Paese, riporterebbe a livelli insostenibili i tassi d’interesse sul debito sovrano. Tassi d’interesse che proprio in questi giorni hanno ripreso a correre in modo preoccupante, tanto da sfiorare i 200 punti di spread nei confronti della Germania. Sotto questo punto di vista persino la Spagna, la quale mostra ben altre prospettive di crescita, ci surclassa. Tant’è che i nostri Btp decennali rendono tra il 2,10 e il 2,20 per cento, mentre i Bonos con la medesima scadenza stanno intorno al 1,55 per cento. Evidentemente i mercati scontano il rischio default dell’Italia ad un livello decisamente più alto rispetto anche a Paesi che la nostra spocchia italiota considera economicamente e finanziariamente meno affidabili. D’altro canto una democrazia che, afflitta da gravi ed endemici problemi di sistema, non riesce dopo decenni di chiacchiere a darsi una legge elettorale minimamente funzionale sul piano della governabilità, risulta ben poco credibile agli occhi di qualunque investitore finanziario. Se poi a tutto questo ci aggiungiamo un’offerta politica a dir poco infima, in cui alla linea irresponsabile delle mance elettorali di Matteo Renzi fa da controcanto un’opposizione dominata dall’insensato sovranismo monetario di Lega e Movimento Cinque Stelle, i motivi per continuare ad aver fiducia nell’Italia debbono essere trovati con il lanternino. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le componenti più responsabili dell’attuale Parlamento facessero prevalere l’interesse generale a non finire nel baratro, elaborando una legge elettorale accettabile. Una legge elettorale che consenta nei momenti di massima difficoltà di avere Governi in grado di operare le scelte più difficili. *www.opinione.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: