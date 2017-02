Centrosinistra? Eterno incolpevole! Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Tangentopoli senza colpe né peccati. di Elide Rossi e Alfredo Mosca Se fosse possibile aggiungere un "comandamento" ai dieci, la sinistra e il centrosinistra lo farebbero scrivendoci che loro hanno sempre ragione e non sbagliano mai. Eppure l'Italia sta andando alla rovina per le enormi colpe che portano addosso da decenni, prima la Democrazia cristiana e poi il Partito comunista italiano, non parliamo poi da quando hanno fatto scopa. Eppure vogliono resuscitare l'Ulivo, roba da matti, Prodi, Veltroni, Bindi, Franceschini, Bersani ecc, vogliono tornare a quella compagnia che, da Napolitano a Castagnetti, passando per Scalfaro (pace all'anima sua), D'Alema e tanti altri, chissà perché, uscì da Tangentopoli senza colpe né peccati. Con loro è nato l'Euro, le fondazioni e le fusioni più grandi delle banche, l'Irap, la tassa sui risparmi e sulla casa, le amnistie svuota carceri, i ribaltoni e la caccia a Berlusconi. Con loro l'Europa ci ha sottomessi e la Germania trasformati in una colonia, con loro l'accoglienza è diventata un'invasione, con loro la grande finanza e le lobby di potere hanno preso il centro della scena. Su Roma poi non ne parliamo, per quanti errori abbia fatto Alemanno, stupidaggini Marino e false partenze…la Raggi, l'hanno governata per decenni e ridotta come sappiamo. Eppure vogliono "bissare", riproporre un'ammucchiata cattocomunista, radical chic, eskimo e tonaca, come fosse la salvezza della Patria contro l'assalto dei "sovranisti". Per loro difendere l'Italia, l'italianità e gli italiani, è una sorta di lesa maestà, una rozzezza antistorica, una deriva pericolosa e un po' fascista. Eppure Prodi pur di dare l'Alfa Romeo alla Fiat, strappandola alla Ford, fece il diavolo a quattro, obbligando le casse pubbliche a costi vergognosi. Molti di loro scrivevano America con la kappa, si opponevano all'ingresso delle multinazionali estere e pur di salvare l'Olivetti di De Benedetti fecero la legge sui prepensionamenti. Sono gli stessi che oggi tuonano contro Trump, la Le Pen, la Brexit e accusano di ogni nazionalismo fascista Salvini e la Meloni. Dio ce ne scampi, teniamoli lontani e riuniamo davvero il centrodestra, facciamolo presto, facciamolo subito, perché in giro c'è troppa puzza di bruciato. *www.opinione.it

