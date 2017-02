Lo sfregio non rimosso di “Mafia Capitale” Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Lo stato di diritto esiste ancora di Arturo Diaconale Ha avuto ragione Roberto Giachetti quando ha commentato l'archiviazione dell'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa mossa a Gianni Alemanno, Nicola Zingaretti e altre 113 persone sostenendo che la vicenda costituisce la conferma più clamorosa della necessità, in uno stato di diritto, di difendere la presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva. Ma questa ragione consola solo in parte Alemanno, Zingaretti e le 113 persone che per due anni di seguito sono state esposte al pubblico ludibrio e hanno avuto le esistenze stravolte da un'accusa rivelatasi infondata. Non consola affatto la città di Roma che attraverso l'indagine definita "Mafia Capitale" ha avuto l'immagine nazionale ed internazionale sfregiata e la vita amministrativa completamente distorta con la caduta della giunta Marino e l'elezione della giunta Raggi. Probabilmente suscita addirittura rabbia in quegli avvocati che la gogna mediatico-giudiziaria ha trasformato da difensori di alcuni indagati in complici mafiosi e dei propri clienti accusati di mafia. Ma, soprattutto, non tranquillizza affatto chi denunciava che l'operazione mediatico-giudiziaria definita "Mafia Capitale" sembrava essere rivolta a convincere l'opinione pubblica del Paese di combattere la corruzione dilagante estendendo la legislazione emergenziale antimafia a ogni forma di illegalità pubblica. Il tutto nella convinzione giacobina che solo il terrore possa estirpare il vizio, far trionfare la virtù e placare le pulsioni sempre più pressanti del populismo giustizialista. È un bene, naturalmente, che a ridare l'onore perduto ad Alemanno, Zingaretti e le altre 113 persone, a smontare il teorema della Capitale non solo corrotta ma anche mafiosa e a dimostrare come le legislazioni emergenziali non vadano estese ed istituzionalizzate ma debbano rimanere legate all'emergenza, non sia stata una qualche campagna di stampa o qualche iniziativa politica. Ci ha pensato la magistratura. A dimostrazione che il famoso giudice di Berlino c'è anche dalle nostre parti e che lo stato di diritto non è stato ancora cancellato. Ma aspettare anni e anni prima che la verità e il diritto trionfino è inconcepibile. Perché l'accusa di mafia per Roma è caduta, ma il marchio è rimasto nell'immaginario collettivo. E quel marchio produce effetti dannosi e micidiali come una condanna. Chi paga per la giustizia obbligata dalla legge a essere lenta e per questi effetti? Solo la città e tutti i suoi abitanti! *www.opinione.it

