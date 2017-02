Nati per dividersi Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

La storia della sinistra va studiata come un manuale di biologia. di Paolo Guzzanti* Le cellule si scindono, si accartocciano, formano l'embrione con blastula, morula e poi chi se ne va di qua e chi se ne va di là. Oggi ci risiamo anche perché la scissione segue una periodicità come un ciclo mestruale storico. Ma probabilmente questa volta il partito che si trova alla vigilia della scissione è ormai in menopausa e nella pozzanghera darwiniana in cui sopravvive lontano dal mondo, completerà la sua fine per spiaggiamento, come le balene. La storia è sempre la stessa e valeva ieri per i socialisti e poi per i comunisti ibridati con i democristiani: il corpaccione centrale che vuole fare e restare al governo, viene rigettato dalla periferia «di sinistra» alla quale manca l'ossigeno perché ha perso il lavoro. Il partitone socialista che affrontò la prima guerra mondiale aveva fra i suoi leader di estrema sinistra Benito Mussolini, che entrava e usciva di galera come sovversivo e che aveva fatto sdraiare le donne sui binari delle tradotte che portavano all'imbarco per la guerra di Libia. Mussolini, come Palmiro Togliatti e Pietro Nenni e tanti altri di sinistra, voleva la guerra e fu per questo cacciato dal Psi: scissione. Poco dopo la corrente socialista dei comunisti si staccò al Congresso di Livorno del 1921 e se ne andò per formare il Partito comunista d'Italia. Lenin s'infuriò con la dirigenza del Psi perché aveva espulso Mussolini che il leader russo considerava l'unica speranza rivoluzionaria per l'Italia. Poi, dopo la fine della seconda guerra mondiale e con l'inizio della Guerra fredda, i socialisti presero a scindersi con disinvoltura. Per primo ad andarsene dal Partito socialista fu Giuseppe Saragat nel 1947 a Palazzo Barberini: se ne andò con la parte anticomunista e filoccidentale, formando il partito socialista democratico che poi avrebbe governato per decenni con la Dc. Se ne andarono per piccole scissioni gruppi e gruppetti che seguitavano però a ruotare intorno al partito socialista, pervasi di nostalgia. Un caso più unico che raro fu quello di alcuni comunisti, guidati da Antonio Giolitti (figlio del primo ministro Giovanni e considerato da Togliatti un gioiello di famiglia) che lasciarono le Botteghe Oscure dopo la repressione della rivoluzione ungherese del 1956 per approdare nel Psi nenniano. In quel Psi che aveva sede in via del Corso a Roma si parlava continuamente di scissione. Ricordo personalmente un alterco fra il segretario nazionale Pietro Nenni con Sandro Pertini che minacciava la scissione se non gli fosse stato riconosciuto d'ufficio un sei per cento di delegati al congresso. Eravamo nella tipografia dell'Avanti! in vicolo della Guardiola a Roma. Pertini, in preda all'ira abbandonò la riunione. Allora Pietro Nenni, rivolgendosi a Riccardo Lombardi, commentò: «Il nostro Sandro ha una testa fatta di solo osso». *www.ilgiornale.it

