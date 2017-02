La demagogia, lo stadio e i compensi Rai Il commento Scritto da Giselda Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Peggio della casta c'è solo l'anti casta militante di Alessandro Sallusti* C'è un filo che lega la vicenda dello stadio della Roma a quella del blocco dei maxi stipendi Rai. È un filo ingarbugliato nei nodi della demagogia e dell'ipocrisia che, se non dipanato velocemente, può provocare tanti danni. I fatti, in sintesi. Primo caso. La Roma di Totti ha chiesto di poter costruire, sull'area dismessa e in degrado dell'ex ippodromo di Tor di Valle, il suo nuovo stadio, sul modello di quello della Juventus a Torino. Dopo un primo via libera, il progetto era stato bloccato dalla giunta Raggi: basta con il cemento, dubbi sull'impatto ambientale. Secondo caso: una legge entrata in vigore fissa a 240mila euro il compenso massimo erogabile da un ente pubblico, cifra ovviamente incompatibile con le richieste ben più alte di star e professionisti dello spettacolo e dell'intrattenimento che ora potrebbero lasciare in massa la tv di Stato. Mi pare questo un approccio sbagliato. Il cemento in sé non è buono né cattivo. È come una pistola: dipende da chi la usa, come la usa e perché la usa. Milano, per fare un esempio, negli ultimi anni è stata invasa da tanto, ma proprio tanto cemento che ha però prodotto bellezze architettoniche uniche, invidiate nel mondo e un'importante crescita economica di cui ha beneficiato tutta la città. Così come gli stipendi alle star della Rai non sono troppo né poco: dipende da quanto gradimento ottengono dal pubblico e da quanti vantaggi economici portano all'azienda. Ciò su cui bisogna vigilare sono solo la qualità delle opere e dei servizi e i benefici che essi generano sia per il pubblico che per i privati. Occorre bocciare i brutti progetti, evitare di assumere nel servizio pubblico incapaci, raccomandati, strapagare ciò che non corrisponde a quel valore. I veti ideologici (o per opportunità politica) al recupero di aree abbandonate, così come i tetti ai compensi, favoriscono nel primo caso solo il degrado e nel secondo solo i mediocri. Il problema non è mai quanti soldi si spendono, ma quanta ricchezza (e bellezza) si crea. Il partito dell'anti casta ha tanti meriti nel denunciare sprechi, privilegi e malaffare. Ma attenzione. Come peggio della mafia ci sono soltanto i professionisti dell'antimafia, peggio della casta c'è solo l'anti casta militante. Che spesso è cieca e stupida. *www.ilgiornale.it

