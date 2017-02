Un trucco per affrontare il futuro incerto Il commento Scritto da Sephora Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Chiudersi non è la soluzione di Francesco Alberoni* Meglio cercare le novità e provare a migliorarsi. Ci sono dei periodi di grande incertezza tanto interna come internazionale, quando non è possibile fare previsioni e programmi a lungo termine e devi essere pronto a cambiare direzione al mutare delle circostanze. Sono i periodi in cui la gente compera oro perché questo conserva il suo valore qualsiasi sia il cambiamento. Ma a parte l'oro che ti dà solo un po' di sicurezza, cosa deve fare la gente per affrontare il futuro incerto? Qual è la strategia migliore? Alcuni arretrano, riducono consumi, bisogni e speranze e smettono di fare progetti e investimenti. Aspettano che le cose diventino chiare. In alcuni casi è giusto fare così, ma c'è anche un'altra strada in cui, anziché arretrare, avanzi. Prendiamo il caso di ragazzi giovani davanti ai quali si prospetta un lungo periodo di disoccupazione: che cosa devono fare, smettere di studiare perché non c'è lavoro? No, al contrario devono studiare molto di più, prepararsi sempre meglio soprattutto nei campi nuovi come, per esempio l'informatica, le biotecnologie, le lingue asiatiche, i diritti non europei e quindi cercare la scuola più all'avanguardia, più difficile. E poi andare all'estero nei luoghi di lavoro o di ricerca più avanzati. In questo modo impari una cosa che non serve al momento ma che servirà quando si rimetterà in moto il processo produttivo, quando si apriranno nuovi settori e cercheranno gente competente senza trovarla. Nel Medioevo gli studenti erano chiamati clerici vagantes perché andavano nelle città dove c'erano i più celebri maestri. C'è una sola regola che vale sempre: cerca il meglio, il nuovo, il più avanzato. Vale per lo studente, ma in realtà per tutti, ciascuno nel suo campo. Perfezionare la propria arte andando a vedere in giro per il mondo cosa c'è di nuovo, impararlo. Poi curare alla perfezione quello che stai facendo, fare meglio dell'altro, fare quello che l'altro non sa fare. E non importa se il riconoscimento non viene subito, verrà quando meno te lo aspetti e magari in un settore a cui non avevi mai pensato. Questo modo di comportarsi per fronteggiare il futuro ha inoltre il vantaggio di aumentare anche la produttività del presente e di favorire lo sviluppo economico. *www.ilgiornale.it

