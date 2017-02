Scissione irreversibile Il commento Scritto da Giselda Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Anche in caso di reversibilità di Arturo Diaconale* Le scissioni sono sempre seguite da faide personali e da contrasti talmente profondi da rendere praticamente impossibile qualsiasi ipotesi di ricompattamento e riunificazione. Ma quella che si è verificata nel Partito Democratico è una scissione talmente singolare che non è esclusa l'ipotesi di assistere a una bizzarra forma di ricongiunzione in un tempo estremamente breve. Quando Michele Emiliano invita gli scissionisti a votare in suoi favore alle prossime primarie di fine aprile e quando Massimo D'Alema sostiene che se Andrea Orlando riuscisse a battere Matteo Renzi e a diventare segretario del partito la scissione verrebbe cancellata, entrambi indicano la causa principale della spaccatura del Pd e l'unica soluzione per poterla superare. Questa causa si chiama Matteo Renzi e l'unica strada che può portare alla sua risoluzione è quella che passa attraverso la sua mancata rielezione a segretario. Chi parla di una frattura che nasce dal fallimento della fusione tra post-comunisti e post-democristiani di sinistra, nata dal maggioritario e saltata con il ritorno del proporzionale, ha sicuramente ragione. Ma solo in parte. Perché se è vero che gli scissionisti sono quasi tutti post-comunisti, è ancora più vero che Renzi e i renziani hanno in comune con i post-democristiani solo la smodata tendenza all'occupazione del potere. Il motivo più profondo della spaccatura è l'incompatibilità umana, personale, addirittura antropologica esistente tra Renzi e i suoi antipatizzanti. Sulla base di questa considerazione, allora, non è affatto difficile prevedere quanto potrà avvenire in occasione delle primarie di fine aprile. Gli scissionisti del Pd, che ovviamente non hanno riconsegnato la tessera del partito e che se anche lo avessero fatto non avrebbero alcuna difficoltà a partecipare alla consultazione, parteciperanno in massa al rito previsto per la nuova incoronazione a segretario di Renzi e voteranno per l'avversario dell'ex premier a loro più vicino umanamente e antropologicamente. Cioè scarteranno Emiliano, che ai loro occhi è un alieno quanto Renzi e per di più è inaffidabile come un magistrato levantino e punteranno su Orlando, che è un apparitik di sicuro affidamento. Nessuno, ovviamente, può prevedere l'esito dello scontro tra Renzi, i renziani e Orlando sostenuto dagli scissionisti. Ma se mai dovesse accadere l'imprevedibile e si arrivasse all'elezione dell'attuale ministro della Giustizia, è certo che a quel punto la scissione del partito ricomposto la farebbe Renzi. *www.opinione.it

