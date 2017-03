Quell’idea ossessiva di tornare al Lingotto Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Tornare al Lingotto con una sola idea di Arturo Diaconale* Che non è quella di un nuovo modello di stato sociale per rilanciare la visione progressista e l'egemonia della sinistra sulla società italiana. E non è neppure quella di dare stabilità al Paese indicando le risposte più adatte a risolvere i principali problemi che gravano sulla società nazionale, dalla disoccupazione alla desertificazione delle imprese e degli investimenti fino all'immigrazione e a quel populismo giudiziario degli incompetenti che paralizza ogni struttura pubblica e privata. Nient'affatto. L'unica idea che viene portata al Lingotto è quella di rimettere alla guida del Partito Democratico, Matteo Renzi, per vincere le prossime elezioni cavalcando, come già in passato con la politica dei bonus e delle mance, ogni forma di demagogia elettoralistica. In questo quadro si pone la discussione che vede al momento i renziani impegnati nel contestare quanti vanno chiedendo una politica fiscale diretta a sgravare le imprese da oneri eccessivi e a sostenere quella già adottata nel triennio precedente che prevede aiuti diretti ai lavoratori nell'obiettivo di far ripartire consumi e produzione. L'inutilità e la strumentalità di questo dibattito sono fin troppo evidenti. Perché con il debito pubblico alle stelle e tendente a crescere ulteriormente, ogni ipotesi sia di detassare le imprese che riempire di bonus i lavoratori è priva di qualsiasi concretezza. Per finanziare i miliardi necessari a realizzare sia la prima che la seconda proposta servirebbe o bucare di qualche miliardo il tetto della spesa pubblica incorrendo in nuove e più pesanti sanzioni della Ue o aumentare la pressione fiscale (rendere efficiente il sistema per recuperare soldi dall'evasione è un programma vasto che non si riesce a realizzare mai in mancanza di una vera e profonda riforma) facendo pagare ai cittadini le esigenze elettoralistiche dell'ex Presidente del Consiglio. Naturalmente la speranza è che dal Lingotto emerga qualcosa di più della semplice volontà di rivalsa di Renzi. Ma il timore che oltre al proposito di ritornare non ci sia altro è forte ed inquietante. Di questo passo si trasforma l'anno che separa dalla data delle elezioni nella cavalcata trionfale di Beppe Grillo e dei suoi dilettanti allo sbaraglio (loro e del Paese). *www.opinione.it

