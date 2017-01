Barbato da Sulmona, notaio, nasce a Sulmona, non sappiamo se alla fine del sec. XIII o nei primi anni del XIV, da un Iacopo del notaio Berardo.

di Augusto Campana

Erroneamente fu chiamato Marco, e anche Francesco, da una vecchia tradizione erudita, quasi che Barbato fosse il cognome.

Fu invece il nome di battesimo, frequente nel Sulmonese per il culto del santo vescovo di Benevento, né risulta che la famiglia, modesta sebbene non volgare, avesse un cognome.

Nulla sappiamo dei primi studi, ma fu avviato alla professione dell'avo Berardo, perché il 4 gennaio 1325, a Napoli, fu abilitato alla professione di notaio.

Poco dopo entrò negli uffici della corte angioina: già nel 1327 si trovava a Firenze al seguito di Carlo duca di Calabria, il figlio del re Roberto, come notaio della tesoreria ducale, ma adoperato anche per altri incarichi non meglio precisati, e nel 1328, sempre col duca, a Siena e forse all'Aquila; nel 1335 era a Napoli, deputato dal re all'ufficio dei conti della regina.

Nel 1337 il re interviene presso la comunità di Sulmona perché Barbato sia esonerato da certi tributi straordinari, e nel 1338 un altro privilegio del re gli conferisce a vita la qualifica di giudice ai contratti nelle province di Terra di Lavoro, del Molise e dei due Abruzzi, qualifica che gli fu confermata dalla regina Giovanna I nel 1343.

Il primo segno di una posizione già di prestigio.

Tutto fa pensare che il suo avanzamento nella considerazione degli ambienti di corte e nei quadri della burocrazia angioina fosse dovuto, oltre che alle qualità personali e alla capacità mostrata negli uffici ricoperti, anche alle doti di una formazione culturale, che avrà avuto agio di svilupparsi e di arricchirsi proprio in questi anni, con le occasioni fornitegli dall'ambiente e dalla biblioteca della corte e dalle ben note propensioni del re.

D'altra parte la cultura un po’ tradizionale e pedantesca esemplificata da Roberto presentava una certa base di solidi studi sulla quale dovevano poi inserirsi ed agire i contatti con le culture di Roma, Firenze e Avignone e i più vivaci fermenti degli uomini di una cultura nuova, quali i numerosi fiorentini in rapporto con Napoli e, più lontano e più in alto, il Petrarca.

Il carattere di uomo di studi di Barbato dovette sempre più influire sulla sua carriera di funzionario, e forse determinarne il passaggio dagli uffici finanziari a quelli della cancelleria.

In seguito Barbato fu nominato segretario regio negli ultimi mesi di re Roberto, il 16 novembre 1342, e tale rimase per parecchi anni nell'agitatissimo primo periodo del regno di Giovanna I; lo era ancora nel 1349.

Con gli avanzamenti nella carriera burocratica Barbato aveva raggiunto un benessere sempre maggiore, di cui sono indizio sicuro i suoi acquisti di case in Sulmona e di terre in quel territorio, che cominciano nel 1334 e proseguono nel '40, '43, '48, mentre il favore della corte si manifesta per lui anche con il conferimento al fratello Pietro, canonico e "abate", del beneficio di Santa Maria di Moscufo (il privilegio della regina Giovanna, del 20 apr. 1343, indica espressamente Pietro come "germanus Barbati de Sulmona secretarii et familiaris nostri").

I legami di Barbato con la terra natale sono confermati dal suo matrimonio, che si dovrà porre a una data non lontana dal 1340 (morendo nel 1363 egli lasciava una delle figlie già sposata), con una donna di Penne, Margherita o Rita.

A Penne egli faceva acquisto nel 1352 di una "chiusa" confinante con i beni della moglie.

D'altra parte in quegli stessi anni, gli estremi del vecchio re e i primi della regina Giovanna, Barbato aggiunge alle sue amicizie con gli uomini di cultura della corte di Napoli (Giovanni Barrili, Niccolò d'Alife, Tommaso de Ioha, più tardi Pietro Piccolo di Monteforte e Luca di Penne), quelle con i grandi toscani Petrarca e Boccaccio: alle testimonianze scritte di queste amicizie è soprattutto legata la fama di Barbato presso i posteri, e specialniente" quella col Petrarca fu la grande avventura intellettuale che segnò tutta la sua vita di studioso e di letterato.

Lo stesso re Roberto li fece conoscere, nei pochi giorni che il Petrarca passò a Napoli nella primavera del 1341 e i due dovettero subito sentirsi amici.

Di pochi giorni dopo è la prima lettera del Petrarca con una breve notizia della laurea in Campidoglio, della quale lo stesso giorno scriveva più ampiamente anche al re.

E la loro amicizia doveva durare ventidue anni. È stato detto giustamente che, dopo la morte di Dionigi da Borgo San Sepolcro, "l'amico più saldo del Petrarca nell'Italia meridionale e il più zelante diffusore lì della sua fama e dei suoi scritti fu Barbato da Sulmona".

Sono giunte a noi 22 epistole del Petrarca a Barbato, contando anche alcune Metriche: il Petrarca stesso ne inserì 9 tra le Familiari, 6 tra le Metriche; altre 7 fanno parte dei gruppi che ora si sogliono indicare come Varie e Miscell. (due sono frammentarie).

L'industria dei ricercatori moderni (Vattasso, Weiss) è riuscita a recuperare anche tre lettere di Barbato al Petrarca, e una quarta, scritta da Barbato al Petrarca per incarico altrui.

Altre 6 o 7, perdute, sono in qualche modo testimoniate (di una di esse si conoscono le prime parole, "Extremuni Olimpiadis").

Il carteggio ha dato luogo nei tempi moderni, soprattutto per quel che riguarda la cronologia, a discussioni numerose che sono riassunte nei repertori di E. H. Wilkins, Petrarch's correspondence, 3 ediz., Padova 1960; The "Epistolae metricae"of Petrarch, Roma 1956, e a uno studio attentissimo dello stesso Wilkins (Studies in the life and works of Petrarch, Cambridge, Mass., 1955, pp. 213-253), che tratta anche dei non pochi riferimenti a B. che occorrono in altre lettere del Petrarca.

L'insieme del carteggio riveste, anche per il suo carattere di piena confidenza e intin-ùtà, una considerevole importanza per la biografia reale, intellettuale e morale dei due amici e di alcuni uomini della loro cerchia comune, e per altri aspetti; in particolare per la storia della tradizione degli scritti del Petrarca, che Barbato studiosamente raccoglieva e contribuì a diffondere; per fare un solo esempio, il frammento sulla morte di Magone, Africa, VI, 885-918: la sola parte dell'incompiuto e tanto atteso poema che sia uscita dagli scrigni del poeta prima della sua morte.

Il secondo e più lungo soggiorno napoletano del Petrarca, mandato in missione da Clemente VI dopo la morte di re Roberto (egli si trattenne a Napoli dal 9 ottobre alla metà circa del dicembre 1343), segnò il consolidarsi dell'amicizia e intimità con Barbato e fu insieme la seconda, la più lunga, e per tutta la loro vita la sola occasione di un nuovo incontro personale.

Le incertezze e le ansie di un momento difficile per le sorti del Regno non tolsero ai due amici la possibilità di incontri quotidiani e quindi di lunghi scambi intellettuali e di confidenze affettuose, e il sollievo di conversazioni con un amico comune come il Barrili, e persino di gite piacevoli come quella dei tre amici a Baia e a Pozzuoli e nella regione circostante, memorabile per gli interessi antiquari del Petrarca.

Riuscito vano ogni loro sforzo per trattenerlo, gli amici chiesero almeno il suo intervento perché persuadesse un amico letterato, il grammatico veronese Rinaldo da Villafranca, a recarsi a Napoli.

Di quella felice familiarità dei tre amicì sarà di lì a pochi anni testimonianza splendida l'egloga Argus che il Petrarca invierà nel 1347 a Barbato per mezzo del suo Lelio: nell'egloga, scritta in memoria del re Roberto, il Barrili èchiamato "Idaeus", B. "Pythias", e il Petrarca per sé aggiunge, "non Damon elegi esse (riferimento a "Pythias") sed Silvius".

Si lasciarono tra i timori di un dramma incombente, che non tardò a venire con l'assassinio del re Andrea, il primo marito di Giovanna (21 ag. 1345; Fam., VI, 5).

A una delle lettere del Petrarca a Barbato, la Fam., VII, 1, si collega uno dei pochi scritti letterari di Barbato che si sono conservati.

Il Petrarca, che ben conosceva i timori dell'amico per l'avvenire e probabilmente il suo desiderio di lasciare l'atmosfera pesante della corte, si era offerto di trovargli un impiego, certo di cancelleria, presso il nuovo arbitro di Roma, Cola di Rienzo.

La lettera è dell'11 settembre (o novembre) 1347, e di lì a poco il progetto, con la caduta di Cola, sarebbe divenuto inattuabile. Ma in quegli stessi mesi, e forse anche non senza connessione con esso, Barbato compose e forse mandò o ebbe intenzione di mandare a Cola una curiosa composizione in forma epistolare, Romana res publica urbi Rome.

Se ne può immaginare agevolmente lo spirito, che è di deplorazione della decadenza moderna della città e di esortazione in un senso "umanistico" ad attingere dai forti e giusti esempi antichi lo stimolo per le nuove fortune che sembravano annunciarsi. L'aspetto più curioso è il consiglio (vero sogno umanistico) che l'antica repubblica rivolge alla moderna città, di valersi dei due uomini dell'ora, il Petrarca e Cola, come in una specie di diarchia tra la mente del Poeta e il braccio del Tribuno: "ut scilicet quecumque Laureatus consulit Tribunus exequatur".

Fanno seguito all'epistola due epigranuni, rispettivamente di quattro distici e di otto esametri.

Questi due modesti epigrammi, se gli appartengono, come sembra certo, sono i soli componimenti poetici che di lui ci siano pervenuti.

Ma a Barbato probabilmente non mancarono maggiori ambizioni, e forse ce ne resta una traccia (fin qui passata inosservata) in due Metriche del Petrarca, I 1, 7 (Iam mihi), 25-29, allo stesso B., e 11, 15 (Nuper ab etherii), 87-94, a Rinaldo da Villafranca: qui infatti il Petrarca sembra accennare a un poema di vasto respiro e lo esorta a vincere la modestia e a terminare un lavoro che a suo giudizio avrebbe fatto meritare l'alloro poetico all'amico che egli considera per Sulmona un secondo Ovidio.

Alcuni anni dopo B. trovò una nuova occasione letteraria per esprimere la sua immensa devozione e ammirazione per il suo Petrarca.

Quando, dopo il nuovo matrimonio di Giovanna con Ludovico di Taranto e l'associazione di questo al trono, le cose del Regno ebbero un assetto relativamente stabile per l'opera del gran siniscalco Niccolò Acciaiuoli, il Petrarca scrisse all'Acciaiuoli la famosa e diffusissima epistola Iantandem (Fam., XII,2), alla quale nella raccolta delle Familiarivolle dare il titolo programmatico di Institutio regia (per altri titoli che occorrono nella tradizione manoscritta estravagante, cfr. Rossi, Le Familiari, III, p. 5, e per la tradizione stessa, ibid., I, CVII s.; Billanovich, Petrarca letterato, I. Lo scrittoio del Petrarca, Roma 1947, p. 178 n. I e XX). B. ebbe allora l'idea di comporne un commento, che è il solo suo scritto di una certa ampiezza pervenuto fino a noi.

Si tratta di un lavoro ovviamente modesto e scolastico, ma non privo di quella sostenutezza, o ricercatezza, di forma che si trova anche nelle sue poche lettere, e testimonianza non vana di buona conoscenza degli autori antichi, specialmente degli storici. Anche è notevole, nel proemio, la presentazione ammirata dell'autore illustre, ed è stato osservato che lo scritto è documento non inutile dei tempi, perché vi affiora qua e là la conoscenza diretta di cose vissute e sofferte e la personale posizione non conformista di B. nei riguardi della corte e di Ludovico. È buona conferma di ciò la lettera accompagnatoria, quasi una dedica, che segue al commento nell'unico manoscritto conosciuto, a Pietro di Monteforte, nella quale B. gli raccomanda cautela nel comunicare lo scritto ad altri, "quia veritas (osserva con Terenzio) omni, sed isto presertim, tempore odium parit": faccia eccezione con gli amici che sa, come il giudice Tommaso de Ioha.

Qualche anno dopo (1358) il Petrarca manda a B. ancora un'egloga, la Parthenias(Bue. carm., 1),trascritta di sua mano, e, ancora maggiore testimonianza di amicizia, la Metr., I, i a lui diretta, insieme proemio e dedicatoria dell'intero primo libro delle Metriche.

L'amicizia di B. col Boccaccio sembra essere cominciata a Napoli nel 1344 (B. L. Ullman, Studies in the Italian Renaissance, Roma 1955, p. 175), e ivi si rividero nel 1355.

Ma per molti anni di questa amicizia ci rimangono solo tracce indirette. Quello che resta del loro carteggio (una lettera del Boccaccio e due di B.) appartiene per intero al 1362 e si collega ad uno dei molti tentativi di persuadere il Petrarca alla pubblicazione dell'Africa. Tre illustri personaggi (l'Acciaiuoli e i due Orsini, Napoleone conte di Manuppello e Nicola conte di Nola), convenuti in un certo giorno, probabilmente nel 1361, a Sulmona nel giardino di Barbato, decisero di rivolgergli un appello, della stesura del quale fu incaricato Barbato, che ce ne ha conservato il testo.

Ma anche le tre lettere scambiate tra lui e il Boccaccio riguardano per intero, oltre che questa vicenda, le opere del Petrarca e l'ansioso desiderio di B. di procurarsene in sempre maggior copia: Boccaccio gli promette il Bucolicum carmen.

Al tempo delle ultime lettere dei due suoi maggiori corrispondenti, Barbato dimorava stabilmente a Sulmona, ma egli vi si era ritirato probabilmente già da molti anni, forse dal 1352 o poco dopo, né sappiamo se a poco a poco oppure da un momento all'altro lasciasse il servizio di corte: i titoli di secretarius regius o anche reginalis, della regina, che appaiono nei documenti sino alla fine della sua vita, certo gli saranno rimasti come titolo d'onore. A sicuro ad ogni modo che nel 1360 B. fece nuovi acquisti di parti di case in Sulmona nel rione di porta Manaresca (o Magnaresca), probabilmente per ampliare la sua dimora. Di case nuove parla il suo testamento (1363): "domorum suarum novarum cum orto in quibus ipse testator solitus est habitare cum sua familia" e col fratello abate Pietro; il giardino è certo quello dei convegno or ora ricordato.

Si ammalò gravemente nel settembre 1363 e fece testamento lasciando erede usufruttuaria la moglie, oltre alla restituzione della dote, e costituendo eredi in tre parti il fratello e le figlie Angelella, in età pupillare, e Caterina, già sposata, con varie sostituzioni secondo la consuetudine; a Caterma i preziosi (molti anni dopo, nel 1383, morti Angelera, Margherita e infine Pietro, le parti da loro godute furono acquistate dal genero Giuliano); piccoli legati riservò a due nipoti, Antonio e Barbato (figli di Caterina?).

Elesse sepoltura nella chiesa di San Domenico "in cappella depitta in qua est seppultura omnium de domo sua".

Barbato morì probabilmente poco dopo la data del testamento (18 sett. 1363).

Il suo grande amico, Petrarca, scrisse allora a un sulmonese allievo e vecchio amico di B., probabilmente Francesco Sanità, che lo aveva pregato di comporne l'elogio funebre, declinando l'incarico e riversandolo sullo stesso richiedente; ma alcune parole della stessa lettera avrebbero potuto di per sé essere usate per l'epitafio di B.: "Nihil mitius, nihil integrius nihilque candidius sol vidit, nihil amantius literarum, quibus ut lautissimis vescebatur cibis. Huius appetentissimus, reliquarum omnium negligens voluptatum. Inanis glorie fugitans. Insolentie nescius ac livoris. Ad hoc et ingenio acer et stilo dulcis et doctrina uber et memoria promptus fuit".

