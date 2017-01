Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Adriano Henry Mastrangelo, emigrante, nasce l’8 febbraio 1919 a Bomba, e muore il 4 settembre del 1999. di Geremia Mancini* Divenne, nel 1971, Deputato della Pennsylvania con il Partito Repubblicano. Contribuì, generosamente, alla ricostruzione del nostro Paese dopo la Seconda Guerra mondiale. Adriano Henry Mastrangelo nacque a Bomba da Domenico e Paola Giordano. Giunse ad “Ellis Island”, insieme alla madre, nel 1921 sulla nave “Duca d’Aosta”. A Philadelphia li aspettava papà Domenico che, dopo aver fatto il minatore, aveva trovato lavoro in una panetteria. In questa lavorerà, alternandosi con lo studio, anche il piccolo Adriano. Brillante negli studi ed abile negli affari, il ragazzo abruzzese, seppe costruirsi un grande futuro. Conseguito il diploma coronò il suo sogno: aprire una sua panetteria. Alla prima ne seguirono altre. Intanto Adriano aveva occupato importanti spazi nella società di Philadelphia e dell’intera Pennsylvania. Ebbe incarichi di assoluta importanza in varie associazioni o enti, tra questi, nella “Optimist Club di Philadelphia”, nella importante “Treasurer” (organismo indipendente nato per la salvaguardia e la gestione dei fondi pubblici), la “Columbus Square Civic Association” (ne fu Presidente) e nei “Lions”. Durante la Seconda Guerra mondiale aveva servito gli Stati Uniti nel corpo speciale denominato “United States Navy Seabees”. Fu anche a capo della “Order Sons of Italy in America”. In politica fu un Repubblicano convinto. Ricevette il prestigioso riconoscimento “Ordine della Stella della Solidarietà Italiana” che andava a quegli italiani, emigrati, che contribuirono alla ricostruzione italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1971, arrivò per lui, il più importante riconoscimento: fu eletto deputato della Pennsylvania. Fu anche, successivamente, Segretario alla “Pennsylvania House” (Camera deputati). Sposò l’italo-americana, Rita Vannoni. * Presidente onorario “Ambasciatori della fame” tutti pazzi per la Civita Vai su