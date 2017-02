Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Paolo “Paul” D’Ortona: uno dei più importanti e potenti politici di Philadelphia Paolo “Paul” D’Ortona nasce a Frisa il 29 dicembre del 1903, da Giovanni e Maria D’Angelo e muore nell’ottobre del1992. di Geremia Mancini* Giunse negli Stati Uniti nel 1912 per stabilirsi, con la famiglia, in South Philadelphia. Il padre lavorò per lunghi anni nelle miniere della Pennsylvania. Il piccolo Paolo, a 14 anni, fu costretto a lasciare la scuola per andare a lavorare in una sartoria. Ma la notte riusciva comunque a continuare gli studi. Servi l’esercito degli Stati Uniti, nella fanteria, dal 1920 al 1923. Si avvicinò anche alla boxe e mostrò di avere anche un notevole talento. Ma preferì continuare gli studi per poi divenire uno dei più potenti politici di Philadelphia. Esponente del “Partito Democratico” fu prima consigliere comunale di Philadelphia, dal 1951 al 1973, e successivamente, per dieci anni, ne divenne Presidente del Consiglio. Fu anche eletto alla camera dei Deputati della Pennsylvania. Era ritenuto un esponente dell’ala sociale del partito. Si impegnò per la costruzione di scuole, biblioteche e centri ricreativi per i quartieri più poveri. Condusse importanti battaglie per equiparare il salario dei neri a quello dei bianchi. Fu anche, per due anni, prima di scendere in politica apprezzato magistrato. Sposò Anne Marie dalla quale ebbe due figli: John ed Evelyn. Su molti siti e libri viene ancora indicato, Lanciano, come suo luogo di nascita. Dopo attenti e minuziosi riscontri abbiamo accertato che invece era nato a Frisa. *Presidente onorario “Ambasciatori della fame” tutti pazzi per la Civita Vai su