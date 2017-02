Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Un figlio di Corvara che si fece onore a Ridgefield, nel Connecticut. "Riportiamoli … in Abruzzo" di Geremia Mancini* Luigi (Louis "Louie") Giovanni Nazzaro, in realtà il vero cognome è NAZZARRA, nasce a Ridgefield, nel Connecticut, il 23 ottobre del 1916, da Carmine e Vincenza Di Benigno. Il padre Carmine era nato a Corvara il 19 settembre del 1888 e la madre Anna Vincenza, sempre a Corvara, il 26 febbraio 1889. I genitori di Luigi si sposarono nel loro paese, il 5 ottobre del 1911, dinanzi all'allora Sindaco Salvatore Giuliani. Carmine e Vincenza giunsero ad "Ellis Island" nel 1912 sulla nave "Berlin". Il piccolo Luigi "Louie" frequentò con buon profitto le scuole di Ridgefield e servì, per tre anni, la "Connecticut National Guard". E successivamente, per ben 5 anni, l'esercito degli Stati Uniti con il "963° Field Artillery Battalion". Con quest'ultimo fu inviato, durante la Seconda Guerra Mondiale, in Europa dove fu impegnato nello "Sbarco in Normandia" e successivamente nella "Battaglia delle Ardenne". Fondò con Antonio, suo fratello, la "Nazzaro Brothers General Contractor". Nella sue vita fu sempre molto attivo nel sociale. Ricoprì innumerevoli ed importanti ruoli. Tra questi: Presidente "Georgetown Volunteer Fire Co." (Vigili del Fuoco); Presidente della "Redding Boys Club". Nel 1950 fu tra i fondatori della "Georgetown Lions club" e ne fu poi Presidente per due mandati. Ha ricevuto il "Melvin Jones Fellowship Award" (viene conferito come riconoscimento per le opere umanitarie) il più alto riconoscimento assegnato dal "Lions Club International Foundation". Membro de "Advisory Board of Redding". Aveva sposato, il 23 febbraio del 1946, Serena Bonsignore, dalla quale ebbe tre figli. Morì il 17 ottobre del 2010.