Nicola Orlando Berardinelli l'abruzzese che incantò come baritono e musicista la Chicago anni '30 e '40. Tra i suoi estimatori Eliot Ness l'uomo che incastrò Al Capone. di Geremia Mancini* Nicola Orlando Berardinelli nasce il 6 dicembre 1892 a Castel di Sangro da Michele e da Teresa Catullo, e muore a La Mesa, contea di San Diego, in California il 29 gennaio 1979. Sin da piccolo mostrò una straordinaria capacità canora accompagnata da una passione, altrettanto straordinaria, per tutto ciò che fosse musica. Amava ricordare come suoi maestri, in Italia, Filippo Cincione e F. Carbonieri. Fu grazie a loro che esordì, a soli 12 anni, in una banda locale come "cornettista". Emigrò per gli Stati Uniti nel 1910 ed arrivò ad "Ellis Island" a bordo della "Berlin". Andò a vivere, con i suoi genitori, a Chicago in Illinois. Qui perfezionò gli studi presso il "Chicago Musical College" ed ebbe come insegnante il prof. Giuseppe Minerva. Ma oltre alla musica gli americani scoprirono che, Nicola Berardinelli, possedeva anche una gran bella voce. Così iniziò ad esibirsi anche come cantante d'opera in qualità di baritono. Resta indimenticabile una sua interpretazione, con la "Denver Grand Opera Company", nel suo di Scampia nella Tosca. Divenne direttore della "Illinois Opera Company". In seguito diresse la "Chicago Popular Opera Company" e ancora la "Conti Light Opera Company". Fu prezioso insegnante presso il "Chicago Conservatory" e la "Chicago School of Music". Creò, infine, una sua scuola la "Berardinelli Music School Chicago" nella quale si formarono generazioni di musicisti e cantanti. Brevettò anche un geniale dispositivo, utile agli orchestrali, il "Pattern for coat button placement" per un più conveniente posizionamento dei bottini nella giacca. Questo brevetto è ancora utilizzato da alcune importanti case di moda. Sposò la musicista Valia Nastri dalla quale ebbe la figlia Zerlina Teresa. *Presidente onorario "Ambasciatori della fame"