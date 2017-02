Mario Silvestri Persone - People Scritto da Ezio Pelino Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Mario Silvestri, un eroe di Pacentro alla battaglia di Pizzoferrato. Mario Silvestri nasce il 13 agosto 1922 a Pacentro, e muore nella battaglia di Pizzoferrato il 3 febbraio 1944. di Ezio Pelino Forse pochi sanno che fra quel pugno di eroi caduti nell’inferno della battaglia di Pizzoferrato c’era un giovane di Pacentro. Si chiamava Mario Silvestri. Aveva poco più di vent’anni, era nato il 13 agosto 1922. Gli muore la madre quando ha solo cinque anni, il padre era emigrato in America. Ebbe di che vivere grazie allo zio materno. Dopo le elementari a Pacentro, studiò a Sulmona, quindi all’Aquila e a Pescara, dove conseguì il diploma di maestro. Stava tenendo una supplenza a Pacentro, quando, il 2 febbraio ’43, dovette lasciare l’insegnamento, chiamato alle armi dal Distretto militare di Sulmona. Seguì il corso allievi ufficiali ad Ascoli Piceno. Ma prima che questo terminasse, profilandosi lo sbarco degli Alleati in Sicilia, fu inviato a Grottaglie, con il grado di caporale maggiore. Lì lo colse l’armistizio. Sbandato come tutti, a piedi e a tappe, prese a risalire la penisola per tornare a casa. Giunse a Casoli proprio quando – era il dicembre del ’43 – l’avv. Ettore Troilo stava costituendo, con la generosa collaborazione del maggiore inglese Lionel Wigram, il “Corpo dei volontari della Majella”. Mario Silvestri è vicino casa, la linea Gustav è ancora in via di costituzione, gli sarebbe bastato valicare la Maijella per ritrovarsi alla sua Pacentro. Ma, il 9 gennaio di quel gelido terribile inverno del ’44, il caporale maggiore Silvestri si arruola nel primo nucleo del Corpo dei volontari. Matricola 92. Unico “forestiero” fra quei commilitoni, tutti dei paesi del versante sud della Maiella. In lui arde il risorgimentale spirito patriottico, che oggi, il solo richiamarlo suona retorico. Scrive lo zio materno Pasquale Di Cicco che il dottor Vittorio Travaglini, aiutante Maggiore del Corpo, raccontò che Mario “si era presentato in uno stato irriconoscibile, con la divisa a brandelli, scarpe rotte, viso emaciato e pallido, febbricitante”. Nel vederlo in quello stato gli consigliò di riposarsi, di non avere troppa fretta per arruolarsi, di rimettersi prima in salute, e lo ammonì che si andava incontro alla morte. “Lo so – rispose il giovane – sono pronto a morire; preferisco morire che continuare questa vita di avvilimento e di abbrutimento”. Dal Diario storico della Brigata Majella si apprende che quasi tutti i giorni erano fatti di perlustrazioni, spostamenti, imboscate, scontri, rappresaglie tedesche. Feroce quella del 22gennaio del 1944 a Sant’Agata di Gessopalena, nella quale furono trucidati 41 civili. Lo scontro più sanguinoso fu quello di Pizzoferrato, il 3 febbraio. Il gruppo, composto da patrioti e inglesi, in tutto, afferma il maggiore Denis Forman, una forza di centocinquanta uomini. Era comandato da quel maggiore Wigram “che si era adoperato, superando pregiudizi, diffidenze o addirittura ostilità nei confronti degli italiani”. La battaglia fu molto sfortunata. Determinante fu proprio la morte del Maggiore, e il ferimento del suo secondo, il tenente Aixell. I patrioti continuarono a combattere, ma dovettero infine ritirarsi attraverso le balze scoscese verso la riva sinistra del fiume Sangro. Il giovane Mario Silvestri, (nel Diario storico della Brigata Majella viene erroneamente chiamato “Mauro”) vi trovò la morte insieme ad altri otto italiani. Gli inglesi ebbero due caduti, mentre i tedeschi, pur vittoriosi, riportarono le maggiori perdite, 20 uomini. Se sul campo la vittoria venne a mancare, l’obiettivo fu, comunque, raggiunto. I tedeschi, dopo aver ucciso con un colpo di rivoltella alla testa gli italiani rimasti feriti, decisero di lasciare Pizzoferrato, trasferendosi alla stazione di Palena. Mario e gli altri caduti furono sepolti nel giardino della villa Casati a Pizzoferrato, e solo nel mese di maggio furono traslati al piccolo cimitero del paese. Molto più tardi, il 31 maggio 1948, il corpo di Mario, accompagnato da tutta la popolazione, trovò riposo nel cimitero di Pacentro. Dal 1951, le scuole elementari del paese si onorano del nome dell’eroe. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

