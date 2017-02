Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Joan Leotta: importante scrittrice e poetessa di origini abruzzesi. Il padre, Gabriele Di Leonardo, era nato, nel 1910, a Tossicia. di Geremia Mancini* Joan Leotta (Joan Gabrielle Di Leonardo) è nata, il 10 gennaio del 1948, a Pittsburgh in Pennsylvania. Il padre Gabriele Di Leonardo, nato a Tossicia nel 1910 ed arrivato ad "Ellis Island" (a bordo della nave "Canada") nel 1920, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale come veterinario e successivamente, una volta tornato negli Stati Uniti, gestì una farmacia. Joan sin da piccolissima mostra una innata voglia e propensione nello scrivere. Si laurea in scienze politiche alla "Ohio University", ottiene un "Master" in economia dalla "Johns Hopkins" ed infine lavora per il "Federal Government of the United States". Ma Joan, aldilà della sua carriera di economista, appena può: scrive. Già a soli 14 anni gli venne pubblicata una sua poesia su una importante rivista. Poi arrivarono altri racconti, altre poesie ed altri romanzi. Insomma il successo. Una sua frase, ripresa da una intervista, aiuta a capire quanto sia forte in lei l'amore per la scrittura: "Ho iniziato a scrivere appena ho avuto un pastello in mano. Ho scarabocchiato storie, su pezzi di carta, che poi raccontavo a mia madre. Io, molto semplicemente, non posso non scrivere. Amo le parole." È autrice di numerosi libri, raccolte di poesie, racconti e articoli di saggistica e narrativa. Suoi articoli sono stati pubblicati sul "The Washington Post" e "The Connection Burke" e sulle più importanti riviste femminili. Ha predisposto importanti programmi per le scuole. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti come poetessa e scrittrice. Tra i suoi libri di maggior successo citiamo: "Secrets of the Heart", "Simply a Smile", "Giulia Goes to War", "A Bowl of Rice", "Letters from Korea" e il libro per l'infanzia "Whoosh". Oggi vive, con il marito, nel North Carolina. Ha una figlia. *Presidente onorario "Ambasciatori della fame"