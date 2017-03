“Fate un monumento all’eroe lapalissiano”

Un monumento all’uomo famoso per le ragioni sbagliate. Anzi, per un refuso.

di Alberto Mattioli*

A Pavia, in sede di discussione del bilancio partecipato del Comune, dei cittadini hanno proposto che la città ricordi Jacques II de Chabannes, signore di La Palice e maresciallo di Francia, ispiratore dell’aggettivo «lapalissiano», che com’è noto indica delle verità talmente evidenti da rendere assurdo e anche un po’ ridicolo enunciarle.

Per esempio, come direbbe Renzi, «le colpe dei padri non ricadono sui figli». O, nel caso di Berlusconi, «meglio vendere il Milan a qualcuno che effettivamente lo paghi».

In realtà, il nobiluomo non andava in giro a dire banalità, ma a fare la guerra, specie in Italia.

Veterano di Fornovo, di Agnadello e di Marignano, fra i capi dell’Armée, morì appunto a Pavia durante la famosa battaglia del 24 febbraio 1525, quando l’elegante cavalleria francese fu fatta a polpette dagli archibugieri spagnoli e dai lanzi tedeschi del marchese di Pescara.

Il suo Re, Francesco I, fu fatto prigioniero e poté quindi scrivere a maman, Luisa di Savoia, la famosa lettera del «Tutto è perduto, fuorché l’onore e la vita, che è salva». Il maresciallo invece salvò l’onore ma non la vita.

Subito i suoi uomini, almeno quelli sopravvissuti alla carneficina, gli dedicarono un epitaffio, che in francese suona così: «Ci-gît monsieur de La Palice. S’il n’était pas mort, il ferait encore envie», qui giace il signor de La Palice, se non fosse morto farebbe ancora invidia.

Ma disgraziatamente all’epoca la «effe» si scriveva come la «esse», quindi «ferait» fu letto «serait»; ed «envie», invidia, fu spezzata diventando «en vie», in vita. Dunque il ricordo dell’eroe si trasformò in una sua clamorosa presa per il beep!: «Se non fosse morto, sarebbe ancora in vita». Lapalissiano, appunto.

Nel secolo successivo, un accademico di Francia apprezzato da Voltaire, Bernard de la Monnoye, infierì con una canzonetta nella quale informava che il povero La Palice «quando stava a Poitiers non stava a Vendôme», «andava sempre per mare se non andava per terra», «quando scriveva in versi non scriveva in prosa», mentre «il giorno del suo trapasso fu l’ultimo della sua vita» (fra parentesi: Voltaire notoriamente non era di gusti facili, quindi c’è da sperare che il Monnoye non gli piacesse proprio per queste scempiaggini).

Il poemetto fu riesumato e rimesso in circolazione nell’Ottocento dal solito perfido Edmond de Goncourt, che coniò anche il termine «lapalissade»: e il glorioso maresciallo fu fregato per sempre.

Bisogna anche aggiungere che, dopo la disfatta, le sue spoglie furono portate da Pavia al castello avito di La Palice e qui sepolte. Era destino dell’uomo d’armi, però, quello di non avere pace. Alla Rivoluzione, i giacobini distrussero la sua tomba e dispersero i suoi resti.

E intanto di lì a poco, per colpa del banale travisamento di un paio di banalissime parolette, tutto il mondo avrebbe ricordato il prode cavaliere soltanto per un’aggettivo di cui non fu mai responsabile.

Gli italiani, magari, anche come precursore del mitico Massimo Catalano, ricordate?, uno di Quelli della notte di Arbore, inventore delle «catalanate», tipo «È meglio lavorare poco e fare tante vacanze, piuttosto che lavorare molto e fare poche vacanze».

Ovviamente, da enunciare con il tono profondo e pensoso di chi discetta delle vette del pensiero occidentale, tipo La critica della ragion pura di Kant oppure Occidentali’s karma di Gabbani.

Adesso, informa La provincia pavese, c’è chi chiede per monsieur de La Palice l’erezione (parola che «si dice solo parlando di monumenti», come ammoniva Flaubert) di una statua, di un cippo, di un ricordo. A Pavia, per ricordarlo là dove cadde da eroe. Sarebbe un riconoscimento evidente, doveroso, giusto. Anzi, lapalissiano.

