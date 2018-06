Salvini chiama Berlusconi

Visite: 18

"FI dia una mano al governo"

di Luca Romano*

Il leghista rivolge un appello a Forza Italia: "Meglio dare una mano che restare alla finestra come quelli del Pd".

"Ho sentito spesso Berlusconi. Penso e spero di portare in governo delle parti del programma del centrodestra che non siamo riusciti a realizzare perché non ci è stato permesso.

Gli elettori di Forza Italia sappiano che farò di tutto per portare anche la loro voce al ministero dell'Intero e dentro il governo.

Per quello che mi riguarda la coalizione c'era, c'è e ci sarà".

Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale organizzato a Vicenza il leghista poi aggiunge: "Ho molto apprezzato l'atteggiamento di Giorgia Meloni e mi piacerebbe dimostrare con i fatti che è un governo costruttivo e positivo e di convincere lungo il percorso anche gli alleati di Forza Italia che è meglio dare una mano che restare alla finestra come quelli del Pd, a cui ormai non resta altro da fare".

In merito all'immigrazione poi il ministro dell'Interno ha dichiarato: "Sono stanco degli impuniti che possono fare quello che vogliono.

Una delle priorità del nostro governo sarà di fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e tempo.

I regolari e gli onesti non hanno niente da temere, mentre per i clandestini è finita la pacchia: preparatevi a fare le valigie.

Bisogna andare in Tunisia da cui parte la maggior parte delle persone, in Marocco, in Egitto, in Libia - seppure la situazione è complicata - e concordare il fatto che le partenze devono diminuire.

Siamo disposti ad aiutare anche economicamente per fare crescere lì famiglie e aziende senza mettere gente sul primo barcone".

E ancora: "Guai a chi metterà ancora le mani addosso agli uomini delle forze dell'ordine, con me basta impunità".

