La memoria a singhiozzo della sinistra

Olocausto e Israele

di Alessandro Sallusti*

Oggi è il Giorno della memoria dello sterminio nazista del popolo ebreo. Televisioni e giornali ci inondano di ricostruzioni, testimonianze e commenti affinché non abbia più a ripetersi nessun olocausto e l'antisemitismo sia debellato.

Tutto ciò è sicuramente un bene, ma ai grandi giornali della sinistra, così come al Tg3, in prima linea nelle celebrazioni, mi permetto di ricordare che è giusto gettare lo sguardo all'indietro nella storia tragica dell'Europa ma bene sarebbe tenere la barra diritta, non solo nel Giorno della memoria, sul presente.

Per carità, gli episodi di antisemitismo che ancora accadono qua e là per l'Italia e per l'Europa vengono puntualmente riportati con il giusto risalto e sdegno. Ma non penso che siano piccoli gruppi di cretini che imbrattano tombe e simboli a mettere di nuovo a rischio l'esistenza del popolo ebraico. No, per contenere e debellare questi micro fenomeni bastano polizia e codice penale.

Difese del genere e vengo al punto - sono però inefficaci e inutilizzabili contro un pericolo assai più grave. Che si verifica quando gli stessi giornalisti, intellettuali e politici che tuonano contro una scritta antisemita non si schierano poi senza se e senza ma contro chi oggi mette in dubbio il diritto dello stato di Israele a esistere e a difendere con la forza i propri confini. Non riconoscere che i terroristi di Hamas, che colpiscono quasi quotidianamente gli ebrei israeliani, siano il braccio armato del governo palestinese; essere neutrali (quando non simpatizzanti) nei confronti delle Intifada; negare come ha fatto l'Onu - che Gerusalemme sia la capitale di Israele o che come deliberato dall'Unesco ci sia un legame tra la Spianata delle moschee e l'ebraismo, ecco a mio avviso tutto ciò costituisce un neo antisemitismo che mal si concilia con la Giornata della memoria, molto pericoloso in quanto non si presenta in piazza con la mano tesa ma in doppiopetto nei più importanti palazzi del potere mondiale.

Il paradosso è che i nemici, o i non amici, di Israele li trovi non a destra ma a stragrande maggioranza nelle fila della sinistra internazionale, sia politica che culturale. La stessa che oggi si veste a lutto e indica in quattro ultrà della Lazio e di CasaPound un pericolo planetario. Manovra diversiva, ma noi abbiamo memoria.

*www.ilgiornale.it

tutti pazzi per la Civita