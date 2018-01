Antonio Angelillo

Antonio Angelillo, calciatore, allenatore di calcio, nasce il 5 settembre 1937 a Buenos Aires, e muore a Siena il 5 gennaio 2018.

Allenatore di calcio e calciatore argentino, naturalizzato italiano grazie alle sue origini lucane (il nonno era nativo di Rapone, della provincia di Potenza), di ruolo attaccante o centrocampista.

Mezzala assai rapida e prolifica, Angelillo cresce calcisticamente nell'Arsenal de Lavallol, dove debutta nel 1952.

Tre anni dopo compie il salto di qualità, passando al Racing Club de Avellaneda. Nel 1956 viene acquistato dal Boca Juniors, con cui totalizzerà 34 presenze e 16 gol.

L'exploit in Perù fa di Angelillo oggetto del desiderio di varie squadre europee: la spunta l'Inter, che già nell'estate 1957 lo porta a Milano.

Nel corso della prima stagione interista, Angelillo trova come compagni d'attacco il vecchio "Veleno" Lorenzi, che gioca l'ultima sua stagione in maglia neroazzurra; il non più giovane Skoglund e Massei, oriundo argentino pure lui.

Segna 16 reti. La classifica cannonieri è vinta dal gallese John Charles (Juventus) con 28 goal, seguono il sudafricano oriundo Eddie Firmani e l'ex compagno d'attacco in Argentina, Omar Sívori.

Nella stagione successiva (1958-1959), Angelillo si laurea capocannoniere con 33 gol (tra cui una cinquina alla Spal), stabilendo un record per i tornei a 18 squadre; con 39 reti complessive, inoltre, eguaglia il primato stagionale di gol realizzati con la maglia dell'Inter (appannaggio, fino a quel momento, del solo Giuseppe Meazza).

Angelillo rimarrà all'Inter per quattro stagioni, disputando 127 partite e realizzando 77 goal.

Nel 1961 però il rapporto con il club di Angelo Moratti si deteriora: l'allenatore Helenio Herrera accusa Angelillo di «dolce vita».

In effetti, la resa sul campo è al di sotto delle attese e delle sue oggettive possibilità e Angelillo trascorre qualche serata di troppo in compagnia della nota ballerina di night, Attilia Tironi (nome d'arte Ilya Lopez).

L'attaccante argentino dunque viene ceduto alla Roma.

In realtà, la sua cessione ha un doppio risvolto: al declino delle prestazioni in campo si aggiungono motivi di carattere tecnico; Helenio Herrera preferisce non avere in rosa calciatori dal carattere indipendente che non si votino al suo concetto organico di squadra e possiedano il carisma per condizionarne la crescita in tal senso.

Non a caso, la partenza del solista Angelillo e il contemporaneo arrivo da Barcellona di Luis Suarez segnano la svolta epocale che porterà l'Inter a vincere, nel quinquennio successivo, tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

In ogni caso, rinunciando ad un tale campione, la società volle tutelarsi inserendo nel contratto di cessione una clausola che impegnava la Roma, società acquirente, a non cedere Angelillo né al Milan né alla Juventus, né alla Fiorentina, clausola che lo stesso Angelillo ignorava.

Nella Roma disputa quattro stagioni positive, a parte un inizio molto stentato, giocando da centrocampista. Resta fino alla stagione 1964-1965, totalizzando 27 goal in 106 presenze e vincendo la Coppa delle Fiere 1960-1961 a la Coppa Italia 1963-1964.

Vi trova Pedro Manfredini, pochi anni prima in Argentina considerato il suo erede. Nel club capitolino Angelillo arretra a centrocampo, divenendone il regista e disputando, stando agli scritti degli osservatori più attenti (Brera in primo luogo) tre campionati a livelli mondiali.

Nell'estate 1965 Angelillo si trasferisce al Milan di Nils Liedholm. Coi rossoneri disputa una mediocre stagione (11 presenze e 1 rete), anche perché mal visto dai tifosi rossoneri, per la sua lunga militanza con la maglia dei cugini dell'Inter.

Nella stagione 1966-1967 quindi va al Lecco neopromosso in Serie A, nelle cui file gioca il giovane talento brasiliano Sergio Clerici: in questa stagione ottiene 22 presenze segnando una sola rete, con la squadra che retrocede in serie B.

Nell'estate del 1967, nel tentativo di rilanciarsi in una grande piazza, si trasferisce in prova al Napoli (disputando una tournée della squadra azzurra in Colombia, Perù, Bolivia e Venezuela), riformando per qualche partita la famosa coppia con l'amico Omar Sívori.

Quest'ultimo è artefice dell'arrivo di Angelillo in maglia azzurra e ne caldeggia l'acquisto definitivo alla dirigenza del Napoli, in cerca di calciatori dal glorioso passato a basso costo.

Le appena sufficienti prestazioni nelle amichevoli in maglia azzurra e, soprattutto, l'infortunio gravissimo occorso al suo amico-sponsor Sívori proprio durante quella tournée faranno però saltare l'accordo con la società partenopea.

Sfiduciato e senza squadra, Angelillo accetta di ritornare al Milan in cerca di un attaccante d'esperienza che giochi solo in caso d'emergenza.

Sarà scudetto e nonostante solo 3 presenze riuscirà anche a segnare 1 gol.

Bisognoso di giocare, l'anno successivo va a giocare in serie B, per militare nel Genoa, con 22 presenze e 5 reti.

Nel 1969 passa all'Angelana, club in cui riveste il doppio ruolo di allenatore/giocatore sino al 1971, anno del suo ritiro dall'attività agonistica.

Il 15 agosto 1956, nella vittoria per 1-0 contro il Paraguay, debutta nella Nazionale argentina.

La prima grande affermazione avviene nella Campeonato Sudamericano de Football 1957 in Perù dove segna

8 volte, guidando i biancocelesti al trionfo, ma non solo in virtù dei goal (Maschio ne segnerà 9 e sarà il capocannoniere del torneo insieme all'uruguaiano Ambrois - mentre il terzo "angelo" argentino, Sívori, ne farà 3), quanto perché in ogni partita egli copre tutte le fasce del campo: accorre in aiuto della difesa, costruisce il gioco, fa gli assist per Maschio e, infine, segna. Non a caso la stampa sudamericana lo proclama "el nuevo Di Stefano", che nel frattempo si trovava al Real e giocava pure per la nazionale spagnola.

A proposito della Copa del 1957, va segnalato che in quella edizione l'Argentina segnò 25 reti in 6 partite (8-2 alla Colombia, 4-0 all'Uruguay, 6-2 al Cile, 3-0 al Brasile) e tutti i cronisti di calcio dell'epoca davano per scontata la vittoria mondiale dei biancocelesti al torneo in Svezia l'anno successivo, dove invece lo squadrone argentino non è più tale, perché è privo dei tre "angeli" approdati in Italia, e viene eliminato al primo turno dove perde 1-3 con la Germania Ovest e addirittura 1-6 con la Cecoslovacchia.

Nel 1960, essendo oriundo, Angelillo è chiamato in Nazionale. In Argentina vige la regola secondo cui chi gioca all'estero non può vestire la casacca biancoceleste. Analoga sorte tocca agli altri due astri argentini del campionato italiano dell'epoca, Humberto Maschio e Omar Sívori ed è già toccata a Pedro Manfredini, Francisco Lojacono e Alfredo Di Stefano.

Nel frattempo in patria è considerato renitente alla leva, sicché per vent'anni non poté rimettere piede in Argentina.

La FIGC, dunque, non si lascia sfuggire l'occasione e decide di inserirlo nel giro della Nazionale, grazie anche alle sue origini italiane. Tuttavia le presenze di Angelillo con la Nazionale azzurra si limiteranno a 2: dopo l'esordio con sconfitta nell'amichevole contro l'Austria (1-2 a Napoli, il 10 dicembre 1960), Angelillo giocherà solo un altro match, il 4 novembre 1961 a Torino, nella sonante vittoria (6-0) contro Israele, partita nella quale realizza, al 69', il suo primo e unico goal in azzurro.

Da segnalare che l'esordio in nazionale di Angelillo coincide coll'ultima partita in azzurro di Giampiero Boniperti (autore del goal), nonché con l'esordio in maglia azzurra di Sandro Salvadore e Giovanni Trapattoni.

Per quanto concerne la seconda e ultima partita azzurra di Angelillo, in quell'occasione egli si ritrovò a fianco del compagno di nazionale argentina con cui vinse la Copa sudamericana: Omar Sívori.

Quest'ultimo match era valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Cile 1962, per i quali però Angelillo non verrà convocato al pari dell'altro oriundo Lojacono, e al contrario dei summenzionati Maschio e Sívori e degli italo-brasiliani Altafini e Sormani.

In compenso, Angelillo disputerà qualche incontro per la Nazionale di Lega di cui si occupa Giampiero Boniperti, da poco ritiratosi dal calcio attivo.

La Nazionale di Lega è composta dai migliori stranieri del campionato e da quei calciatori italiani esclusi dalla Nazionale A: per esempio in porta ci sarà Enrico Albertosi, chiuso in nazionale da Lorenzo Buffon e Carlo Mattrel e poi da William Negri e Giuliano Sarti. Negli anni 1980 in uno degli ultimi match di questa strana nazionale giocò anche Diego Armando Maradona.

La carriera da allenatore di Angelillo parte da una squadra dilettantistica, l'Angelana di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, dove riveste anche il ruolo di giocatore.

Allenerà poi Montevarchi, Chieti, Campobasso, Rimini, Brescia, Reggina e Pescara (dove, nella stagione 1978/1979 ottenne la promozione in Serie A con i biancazzurri, trascinando oltre 40.000 tifosi Pescaresi in trasferta, record tutt'ora imbattuto), prima di iniziare l'avventura con l'Arezzo in Serie C1.

È la stagione 1981-1982 quando Angelillo compie nella città toscana un autentico miracolo sportivo: vince la Coppa Italia di Serie C e soprattutto guida gli amaranto alla promozione in Serie B, riportando il club nel calcio di seconda serie dopo 7 anni. Nel 1983-1984 l'Arezzo sfiora il salto in Serie A, giungendo 5º a soli 5 punti dalla promozione dopo aver condotto in testa la prima metà del girone d'andata.

Avellino, Palermo, Mantova, ancora Arezzo, e i marocchini del FAR Rabat saranno le sue successive squadre, prima di chiudere in Serie C2 con la Sassari Torres, chiamato a metà del campionato di Serie C1 1990-1991, ed esonerato nel corso della stagione successiva.

